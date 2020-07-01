У челябинских глав есть шанс избежать черного списка губернатора

На всех участках введены повышенные меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

У глав городов и районов Челябинской области остался один день, чтобы вытянуть явку по голосованию по поправкам в Конституцию РФ. 1 июля в 20 часов голосование завершается. В регионе в 8 часов утра открылись 2 тысячи 304 избирательных участка. По главам, на чьей территории явка будет провалена, могут быть приняты кадровые решения губернатором Алексеем Текслером. Явка по области пока составляет 49,79%.

«До 1 июля в области проголосовали более 1,3 млн человек, что составляет 49,79% от числа избирателей., — сообщил URA.RU источник в областном штабе. — В Челябинске явка составила 47,47%. Самые высокие показатели в Челябинске в Металлургическом районе — (57, 56%), в Советском — 57,18%, в Ленинском — 52,41%. Самая низкая в Центральном — 25,61% и в Тракторозаводском — 35,3%». Накануне в число аутсайдеров, где явка была ниже среднеобластной, попали такие крупные города региона как Магнитогорск, Златоуст и Миасс.

«У отстающих остался последний шанс подтянуться. Челябинск и Магнитогорск за сутки дали серьезный рост. Самое важное — обеспечить работу избирательных участков, чтобы не было сбоев в работе, которые могли бы повлиять на явку», — сообщили URA.RU в штабе. Первые данные по итоговой явке будут озвучены после закрытия избирательных участков. На всех участках введены повышенные меры санитарной безопасности из-за коронавируса.

От явки в городах и районах области зависит будущее глав. Больше половины из них избрались пять лет назад и осенью у них истекают полномочия. Глав избирают депутаты. и обычно это происходит с учетом мнения области. Как ранее комментировали URA.RU эксперты, итоги голосования в территориях покажут и отношение к власти на местах. Явка станет одним из факторов, которые будет учитывать Текслер при переизбрании мэров.

Одновременно с голосованием в Челябинске и Магнитогорске продолжится сбор подписей за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести». Ранее сообщалось, что Магнитогорск потерял шансы войти в почетный список, но борьбу за звание сворачивать не стали.