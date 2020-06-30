Врач не исключает, что через некоторое время школы могут повторно закрыть на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После открытия школ 1 сентября возможны три разных сценария работы школ в условиях коронавируса. В первом пожилых учителей с хроническими заболеваниями, которым особенно угрожает инфекция, могут оградить от работы в классах, во втором — назначить им профилактический курс, а в третьем школы могут снова полностью закрыть на карантин. Такими прогнозами с URA.RU поделился врач-иммунолог Михаил Костинов.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — заявил Костинов в беседе с корреспондентом агентства. По словам врача, уже сейчас для этого есть законные основания.

Однако во втором сценарии Костинов не исключил, что учителям старшего возраста с хроническими заболеваниями все же разрешат приходить в школы и детские учреждения. В таком случае, по его мнению, им могут предложить принимать препараты для повышения иммунитета. Вместе с тем возможна дополнительная вакцинация против ОРВИ, которые могут осложнить течение коронавирусной инфекции, считает Костинов.

При третьем сценарии, по мнению врача, в регионах могут произойти новые вспышки коронавируса, которые затронут в том числе и школы: «Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин». На дистанционное обучение могут отправить отдельные классы, где произошло заражение, или всю школу в целом, как это было раньше во время сезонных эпидемий ОРВИ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что учебный год в России начнется по графику — с 1 сентября. По его словам, в школах будут усилены противоэпидемические меры, напоминает RNS.

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