В России назвали дату начала учебного года

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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, линейка, первоклашки, школа, школьники, цветы, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, букет, 1 сентября
Из-за коронавируса школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дети пойдут в школу (1 сентября), мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети: они соскучились по школе. Готовятся учителя: они тоже хотят увидеть своих учеников», — цитирует Кравцова RNS. Министр добавил, что в школах будут усилены противоэпидемиологические меры.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса российские школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Вторую волну COVID-19 иммунологи прогнозируют как раз на осень. Но не факт, что новая вспышка заболеваемости вообще будет. Теперь власти задумались провести в учебных заведениях эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Он продлится с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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