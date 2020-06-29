В России назвали дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
«Дети пойдут в школу (1 сентября), мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети: они соскучились по школе. Готовятся учителя: они тоже хотят увидеть своих учеников», — цитирует Кравцова
Напомним, что из-за пандемии коронавируса российские школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Вторую волну COVID-19 иммунологи прогнозируют как раз на осень. Но не факт, что новая вспышка заболеваемости вообще будет. Теперь власти задумались провести в учебных заведениях эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Он продлится с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года.
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