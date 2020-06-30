29 июня 2020

Сотрудники мэрии курганского города заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, центр медицины катастроф, красный крест, медицинская помощь, скорая помошь
С коронавирусом госпитализировали двух сотрудников администрации Шадринска Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два сотрудника администрации Шадринска (Курганская область) госпитализированы с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщил региональный оперштаб.

«Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ», — сказано в сообщении оперштаба. Отмечено, что сотрудники администрации госпитализированы 30 июня.

По данным оперштаба, сейчас сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя нормально. У контактных лиц взяли анализ на коронавирус и отправили их на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводится дезинфекция.

Ранее источники сообщали URA.RU, что у чиновников шадринской администрации появились симптомы ОРВИ. В оперштабе тогда объяснили, что двое сотрудников ждут результаты теста на коронавирус.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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