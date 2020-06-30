Сотрудники мэрии курганского города заболели коронавирусом

С коронавирусом госпитализировали двух сотрудников администрации Шадринска Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два сотрудника администрации Шадринска (Курганская область) госпитализированы с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщил региональный оперштаб.

«Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ», — сказано в сообщении оперштаба. Отмечено, что сотрудники администрации госпитализированы 30 июня.

По данным оперштаба, сейчас сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя нормально. У контактных лиц взяли анализ на коронавирус и отправили их на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводится дезинфекция.

Ранее источники сообщали URA.RU, что у чиновников шадринской администрации появились симптомы ОРВИ. В оперштабе тогда объяснили, что двое сотрудников ждут результаты теста на коронавирус.