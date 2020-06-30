Сотрудники мэрии курганского города заболели коронавирусом

Два сотрудника администрации Шадринска (Курганская область) госпитализированы с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщил региональный оперштаб.
«Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ», — сказано в сообщении оперштаба. Отмечено, что сотрудники администрации госпитализированы 30 июня.
По данным оперштаба, сейчас сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя нормально. У контактных лиц взяли анализ на коронавирус и отправили их на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводится дезинфекция.
Ранее источники сообщали URA.RU, что у чиновников шадринской администрации появились симптомы ОРВИ. В оперштабе тогда объяснили, что двое сотрудников ждут результаты теста на коронавирус.
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