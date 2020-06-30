Для получения кэшбэка необходимо выполнить одно условие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) смогут экономить при оплате коммунальных услуг. Об этом во время стрима на youtube-канале URA.RU рассказал директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков.

«С июля мы запускаем карту с коммунальным кэшбэком. У нас будет 5% за услуги ЖКХ», — сказал представитель УбРиР. Так, если ваша квартплата стоит 5000 рублей, то кешбэк составит — 250 рублей. Согласно условиям карты для получения дополнительного кэшбэка клиенту нужно всего лишь совершить покупок на 15 тысяч рублей.

По мнению директора Института Финансов и права УрГЭУ Максима Марамыгина, данная услуга будет пользоваться спросом среди людей среднего возраста. «Это очень оригинальное решение, думаю, что это однозначно привлечет клиентов», — заявил Марамыгин.

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