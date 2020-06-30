Курс евро поднялся выше 80 рублей

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Как прогнозируют экономисты, в ближайшие месяцы следует ожидать укрепление курса рубля. Этому поспособствуют текущие цены на нефть, слабый спрос на импорт, а также то, что Центробанк не будет покупать валюту на рынке, передает РБК. Но такое укрепление будет краткосрочным, если не будут расти цены на нефть. В ближайшем будущем доллар может вернуться к отметке 60 рублей , поскольку разница между инфляцией в России и США сокращается.

Вечером 30 июня курс рубля продолжает снижаться и потерял уже больше 1,6% к валютам из корзины ЦБ, передает РИА «Новости». Курс евро превышал отметку в 80 рублей, после снизился до уровня 79,9 рублей. Доллар закрепился над отметкой в 71 рубль.

Евро впервые с 14 мая поднялся выше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Такой отметки европейская валюта достигла впервые с 14 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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