Назван вероятный курс доллара к концу года

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее, как напоминает RT , аналогичный прогноз сделал глава Сбербанка Герман Греф. К концу года, по его мнению, доллар будет стоить порядка 60 рублей. Однако если в мире случится вторая волна коронавируса, курс может измениться.

«Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом», — приводит РИА «Новости» слова Романчука. За период кризиса в РФ инфляция держится на уровне 4%, в США — на уровне 2%. Такая разница, по словам эксперта, не должна значительно ослаблять курс, поэтому до конца года доллар, вероятнее всего, будет находится в диапазоне от 65 до 75 рублей.

В ближайшем будущем доллар может вернуться к отметке 60 рублей, поскольку разница между инфляцией в России и США сокращается, в бюджетное правило защищает российскую валюту от сильных колебаний стоимости нефти. Об этом журналистам рассказал президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

Доллар может вернуться к отметке 60 рублей, считает Сергей Романчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно