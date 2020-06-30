29 июня 2020

Назван вероятный курс доллара к концу года

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар может вернуться к отметке 60 рублей, считает Сергей Романчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшем будущем доллар может вернуться к отметке 60 рублей, поскольку разница между инфляцией в России и США сокращается, в бюджетное правило защищает российскую валюту от сильных колебаний стоимости нефти. Об этом журналистам рассказал президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

«Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом», — приводит РИА «Новости» слова Романчука. За период кризиса в РФ инфляция держится на уровне 4%, в США — на уровне 2%. Такая разница, по словам эксперта, не должна значительно ослаблять курс, поэтому до конца года доллар, вероятнее всего, будет находится в диапазоне от 65 до 75 рублей.

Ранее, как напоминает RT, аналогичный прогноз сделал глава Сбербанка Герман Греф. К концу года, по его мнению, доллар будет стоить порядка 60 рублей. Однако если в мире случится вторая волна коронавируса, курс может измениться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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