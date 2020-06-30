Блогера лишили пособия на сына-аутиста из-за заработка в соцсетях

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На днях председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов работать без лишения их государственного пособия, пишет RT . Волынец направила предложение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

Сейчас в Пенсионном фонде требуют мать вернуть выплаченные за два месяца пособия — это 20 тысяч рублей. Мать не имеет права на эти деньги, потому что тогда уже вела свой блог, считают чиновники.

Законодательство предусматривает, что родитель или опекун ребенка-инвалида не может рассчитывать на пособие, если имеет работу. Даже если заработок ниже минимального размера оплаты труда.

Мать мальчика ведет в соцсетях блог, в котором рассказывает о жизни детей с аутизмом, дает советы по адаптации ребенка в обществе. В Пенсионном фонде узнали, что за свое хобби Станислава стала получать по 2900 рублей в месяц. Чиновники решили, что этих средств хватит, чтобы прокормить сына и обеспечить ему должный уход. Однако, по словам женщины, денег едва хватает на услуги детского психолога.

«При оформлении этой выплаты заявитель уведомляется о том, что он в течение 5 дней со дня начала трудовой или иной деятельности обязан уведомить отделение ПФ об этом. Для того чтобы была остановлена эта выплата, поскольку она осуществляется только неработающим гражданам», — заявила телеканалу НТВ замуправляющего отделением ПФР по Краснодарскому краю Елена Некрасова.

Сотрудники Пенсионного фонда в Краснодаре лишили мать сына-аутиста Станиславу Войцековскую пособия по уходу за ребенком. Как выяснили в ПФР, женщина зарабатывает на своих постах в соцсетях 2900 рублей в месяц, поэтому льготы ей не положены.

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