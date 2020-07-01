30 июня 2020

В Екатеринбурге новый аутсайдер по явке. Главе района пришлось отвечать перед мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский проверяет уборку районов. Екатеринбург, мишарин вячеслав
Вячеслав Мишарин не смог объяснить главе Екатеринбурга, в чем причина отставания по явке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Во вторник, 30 июня, по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге проголосовали 6,08% избирателей (63,3 тысячи человек), сообщает URA.RU источник в областном избиркоме. По данным агентства, на последнее место среди районов Екатеринбурга по этому показателю переместился Чкаловский (28,23%), на предпоследнее — Железнодорожный (28,28%). Причины падения разбирались на городском штабе по проведению голосования, сообщают участники встречи.

«Глава [города Александр Высокинский] обратился к главе [Чкаловского] района [Вячеславу Мишарину] и поинтересовался, в чем причина снижения показателей, отметив, что в предыдущие годы проблем с явкой у него не было», — рассказал источник URA.RU. По его словам, в ответ чиновник, который работает на посту с 2008 года, только поправил Высокинского, подчеркнув, что и ранее явка в Чкаловском районе не была самой высокой по городу.

Согласно данным городского избиркома, это действительно так. В 2016 году на выборах в свердловское Заксобрание район занял последнее место по Екатеринбургу (явка — 37,57%), на выборах губернатора в 2017 году — пятое место (23,83%), на выборах президента РФ в 2018 году — последнее место (58,41%). Помимо Чкаловского и Железнодорожного районов, в списке отстающих — Орджоникидзевский (28,56%) район, немного улучшивший позиции. Его главе — Роману Кравченко, — а также руководителю Железнодорожного района Андрею Курочкину на сегодняшних совещаниях (утреннем и вечернем) также пришлось объясняться перед мэром.

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Екатеринбург продолжает отставать от большинства городов Свердловской области по явке, влияя на итоговые цифры в регионе (по данным на вечер 30 июня, явка в Свердловской области превысила 35%). Уральская столица показывает самую низкую явку среди городов-миллионников в стране, уступая в том числе Челябинску (около 40%), Перми (более 35%). Основные надежды чиновников Екатеринбурга связаны с главным днем голосования, 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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