30 июня 2020

Сын миллиардера из РФ распродает личные авто в кризис. Деньги раздаст рабочим

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XXVIII съезд партии
Сын Араза Агаларова нашел способ спасти общий с отцом бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Три личных автомобиля продает в кризис вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, чтобы спасти общий с отцом бизнес. Он отметил, что деньги пойдут на зарплаты сотрудникам, которые в условиях пандемии остались без средств к существованию.

Crocus Group преимущественно занимается в России арендным бизнесом и выставочной недвижимостью, в условиях карантина работа предприятия была практически парализована, пишет агентство Nation News. «Дополнительные средства могут помочь компании выдержать кризис и восстановить работу», — предполагают представители бизнесмена.

Между тем, как пишет РБК, глава холдинга, Араз Агаларов, сравнил Crocus Group с кораблем, который начинает идти ко дну. По данным на 2019 год, капитал бизнесмена составляет 1,9 млрд долларов. Он занимает 52 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019».

Ранее Агаларов — старший заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП. «Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — говорил миллиардер.Он отметил, что производство в России не может процветать, так как у людей не хватает денег, чтобы приобретать все эти товары и услуги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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