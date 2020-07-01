Ранее Агаларов — старший заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты , из-за чего в стране не будет расти ВВП. «Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — говорил миллиардер.Он отметил, что производство в России не может процветать, так как у людей не хватает денег, чтобы приобретать все эти товары и услуги.

Между тем, как пишет РБК, глава холдинга, Араз Агаларов, сравнил Crocus Group с кораблем, который начинает идти ко дну. По данным на 2019 год, капитал бизнесмена составляет 1,9 млрд долларов. Он занимает 52 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019».

Crocus Group преимущественно занимается в России арендным бизнесом и выставочной недвижимостью, в условиях карантина работа предприятия была практически парализована, пишет агентство Nation News. «Дополнительные средства могут помочь компании выдержать кризис и восстановить работу», — предполагают представители бизнесмена.

Три личных автомобиля продает в кризис вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, чтобы спасти общий с отцом бизнес. Он отметил, что деньги пойдут на зарплаты сотрудникам, которые в условиях пандемии остались без средств к существованию.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно