Еще 746 тыс. южноуральцев предпочли голосовать на дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на общероссийское голосование по Конституции в Челябинской области к 10:30 1 июля превысила 51%, сообщили URA.RU в облизбиркоме. При этом определились лидеры и аутсайдеры народного волеизъявления.

«Лучше всего голосуют сельские районы Октябрьский, Троицкий, Агаповский и Кизильский районы. В последнем явка уже превысила 80%», — рассказал URA.RU председатель регионального избиркома Сергей Обертас. В числе отстающих пока числятся Миасс, Златоуст, а также Тракторозаводский и Центральный районы Челябинска. Накануне в лидерах числились также Еманжелинский и Брединский районы.

Всего в Челябинской области 1 июля работают 2304 избирательных участка для голосования (некоторые из них, расположенные на предприятиях, открылись в 6:00 и 7:00), за ходом голосования следят почти 9 тыс. общественных наблюдателей. Члены комиссий встречают посетителей в перчатках и масках, используют защитные экраны, избирателям также выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. На входе в обязательном порядке измеряют температуру.

Голосование продлится до 20:00. Одновременно в Челябинске и Магнитогорске идет сбор подписей за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести».