Тарифы на услуги ЖКХ повысили в России

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Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
Больше всего коммунальные платежи могут вырасти в Чечне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В среднем по России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся на 4%. Максимальный рост платежей был утвержден правительством страны в октябре прошлого года.

Минимальный рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги могут подорожать в Чеченской республике — 6,5%.

В Уральских регионах больше всего тарифы могут вырасти в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области — 4%. Рост в 3,6% предусмотрен в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ханты-мансийском автономном округе. В Пермском крае коммунальные платежи могут подорожать на 3%.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей, передает «Национальная служба новостей» Она предложила уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей с 22% до 15%

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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