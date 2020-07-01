Тарифы на услуги ЖКХ повысили в России

В среднем по России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся на 4%. Максимальный рост платежей был утвержден правительством страны в октябре прошлого года.
Минимальный рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги могут подорожать в Чеченской республике — 6,5%.
В Уральских регионах больше всего тарифы могут вырасти в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области — 4%. Рост в 3,6% предусмотрен в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ханты-мансийском автономном округе. В Пермском крае коммунальные платежи могут подорожать на 3%.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей, передает «Национальная служба новостей» Она предложила уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей с 22% до 15%
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