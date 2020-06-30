В новостройках сразу будут устанавливаться «умные» электросчетчики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В июле в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к действующему законодательству. В частности, в домах инвалидам больше не нужно будет каждый раз показывать справку, а в регионах проиндексируют тарифы ЖКХ.

Так, с 1 июля вступает в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии в многоквартирных и частных домах. «Умные» счетчики будут автоматического передавать все показания, покупать их самостоятельно не нужно. В уже построенных домах счетчики будут ставить по мере устаревания существующих, а в новостройках, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, их должны будут ставить сразу же.

С завтрашнего дня людям с ограниченными возможностями при обращении за соцподдержкой и госуслугами не нужно будет каждый раз иметь справку. Также инвалидам разрешают пользоваться специальными парковками за пределами своего региона и перестают выдавать знак «Инвалид» — теперь нужно регистрировать авто в Федеральном реестре инвалидов через Пенсионный фонд.

Также в июле вступят в силу три изменения для автомобилистов. Так, для получении или продлении водительского удостоверения врач-нарколог сможет потребовать сдачи дополнительных анализов. Кроме того, меняются требования для регистрации машин при переводе на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов — потребуется проверка такого тюнинга в лаборатории. Третье изменение касается импорта праворульных авто — запретят ввозить в Россию самосвалы, строительную технику, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы, а также усложнят ввоз легковых машин.

В первый день июля планируется индексация тарифов ЖКХ в регионах России. Самый сильный рост, вероятно, будет в Чечне — 6,5%, наименьший — в Ненецком автономном округе — на 2,4%. Кроме этого, с 1 июля кредиторы, являющиеся юрлицами, будут обязаны размещать сведения о привлечении к работе коллекторов в реестре. Делаться это должно в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

С 27 июля географическое указание станет самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это законодательно защитит региональные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед». При этом защита будет распространяться только на товары, производство которых находится в месте, указанном в названии.

Ранее URA.RU писало о других изменениях, которые произойдут в России в июле 2020 года. Например, пенсионеры, являющиеся опекунами на платной основе, перестанут считаться рабочими, а лекарства, табак и обувь должны будут подлежать обязательной маркировке.

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