На губернаторских выборах 2019 года Алексей Текслер также голосовал в стенах своей школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 1 июля приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и за присвоение Челябинску звания «Города трудовой доблести». Для этого они приехали на избирательный участок в Металлургическом районе. Он расположен в школе №71, где Текслер учился, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня очень важный день. Поправки, за которые мы голосуем, закрепляют путь, который прошла страна и дают направление движения в будущем», — заявил Текслер. Чтобы проголосовать в родной школе, губернатор воспользовался правом открепиться от участка по месту регистрации.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится в 20:00. На 10:30 в Челябинской области проголосовало больше половины жителей, имеющих право принимать участие в голосовании. На всех избирательных участках введены повышенные меры санитарной безопасности из-за пандемии коронавируса. Одновременно в Челябинске и Магнитогорске идет сбор подписей за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести».

Губернатор может служить примером соблюдения правил безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU