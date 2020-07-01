30 июня 2020

Челябинский губернатор привел жену в родную школу. Ради поправок в Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер
На губернаторских выборах 2019 года Алексей Текслер также голосовал в стенах своей школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 1 июля приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и за присвоение Челябинску звания «Города трудовой доблести». Для этого они приехали на избирательный участок в Металлургическом районе. Он расположен в школе №71, где Текслер учился, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня очень важный день. Поправки, за которые мы голосуем, закрепляют путь, который прошла страна и дают направление движения в будущем», — заявил Текслер. Чтобы проголосовать в родной школе, губернатор воспользовался правом открепиться от участка по месту регистрации.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится в 20:00. На 10:30 в Челябинской области проголосовало больше половины жителей, имеющих право принимать участие в голосовании. На всех избирательных участках введены повышенные меры санитарной безопасности из-за пандемии коронавируса. Одновременно в Челябинске и Магнитогорске идет сбор подписей за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести».

Текслер
Губернатор может служить примером соблюдения правил безопасности
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Текслер
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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