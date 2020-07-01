Удалось «реанимировать» 80% отснятого материала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Записи, которые делала команда Собчак в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, удалось восстановить. Об этом сообщил режиссер будущего фильма Собчак Сергей Ерженков.

«Флешку восстановили. 80 процентов содержимого удалось вернуть. Но там были скиты. Послушникам отца Сергия придётся компенсировать порядка 1 млн рублей», — написал Ерженков на своей странице в Facebook.

Телеведущая вместе со съемочной командой приехала в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий, для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия.

По словам Собчак, ее толкнули на землю, а еще двоих человек избили, в том числе режиссера Сергея Ерженкова, у которого отняли камеру. Впоследствии ее им вернули в отделе полиции №28 г. Среднеуральска — при осмотре техники Ерженков обнаружил, что гнездо для флеш-карты сломано, а записи на флешке стерты. По словам Собчак, несмотря на произошедшее, она с командой намерена довести до конца работу над фильмом о монастыре отца Сергия. URA.RU рассказывало, о чем будет этот фильм.

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