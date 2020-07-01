На лотерее в Екатеринбурге разыгрываются автомобили и другие ценные призы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В мэрии Екатеринбурга нашли объяснение тому, что многие заместители главы города и их подразделения не показывают результатов по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которых от них ожидали. Как рассказали URA.RU источники в городских структурах власти, у чиновников есть предположение, что волонтеры, стоящие на избирательных участках Екатеринбурга, не сканируют QR-коды, с которыми приходят приглашенные на участок горожане.

QR-коды содержатся в отрывных частях пригласительных билетов. Часть горожан — из числа бюджетников — получила их до голосования, остальные — на выходе с участков от волонтеров лотереи «Строим будущее!» Установленный порядок таков: человек, выходя с участка, отдает свой пригласительный волонтеру или, если с собой билета нет, получает его на месте и заполняет ФИО и номер телефона. Волонтер оставляет себе отрывную часть и впоследствии сканирует.

QR-коды на пригласительных бюджетников считываются — это позволяет властям контролировать явку, а на пригласительных рядовых горожан не считываются. Все без исключения отрывные талоны должны опускаться в урны. На следующий день после голосования, 2 июля, будут определены победители розыгрыша.

По версии чиновников, волонтеры не сканируют QR-коды на пригласительных бюджетников Фото: читатель URA.RU

На совещаниях в адрес вице-мэров Екатеринбурга и других чиновников звучала критика, связанная с тем, что их подчиненные не идут на участки (это может привести к отставкам). «Хотя у замов данные совсем другие. Разница с показателями по QR-отчетности — сотни человек», — рассказывает инсайдер. Чиновники выдвинули версию, что волонтеры, стоящие на избирательных участках, не используют отрывные талоны, которые им дают избиратели (в том числе бюджетники), а бросают в урны талоны, заполненные либо ими самими, либо их друзьями и родственниками.

По данным URA.RU, волонтеры лотереи «Строим будущее!» набирались районными администрациями по указанию мэрии. В их число, как утверждает источник, знакомый с процедурой, входят районные чиновники, обычные волонтеры и бюджетники. «Как можно было допустить, чтобы в число волонтеров попали клерки, знающие, как работает система?» — возмущается собеседник агентства в «сером доме». В пресс-службе городской администрации предложили обратиться к организаторам лотереи. Однако по телефону, который корреспонденту дали на горячей линии, на звонок URA.RU не ответили.

Согласно сведениям на 12:00, 1 июля по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге проголосовали 3,3% избирателей. Общая явка на текущий момент составляет 33,06%, что почти в два раза ниже среднероссийского показателя (55%).