Полпред Путина в ПФО не стал голосовать дистанционно

В голосовании по Конституции принял участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Свой голос он отдал в Нижнем Новгороде на избирательном участке №2551 в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина.
«Изменения и дополнения в Конституцию будут способствовать укреплению государства и сохранению независимости России», — цитирует «ВолгаНьюс» представителя президента. Уточняется, что Комаров воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах, передает «Национальная служба новостей». Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых смогли проголосовать дистанционно. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 30 июня, напоминает «Утро.ру». Явка составила 93% от числа зарегистрировавшихся на онлайн-плебисцит.
По данным Центральной избирательной комиссии, за шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%. В части регионов явка превышает 80%. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже принял президент РФ Владимир Путин. Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие поправок позволит повысить уровень жизни и защитить традиционные ценности России, пишет «Дни.ру».
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