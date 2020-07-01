Борис Титов поведет своих соратников в челябинское ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер «Партии Роста», российский бизнес-омбудсмен Борис Титов возглавил партийные списки на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Как сообщил URA.RU источник в партии, документы на Титова и других кандидатов поступили 1 июля в облизбирком. В списках также руководитель регионального отделения партии, действующий депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, ставший фигурантом уголовного дела, и депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук, давший взятку экс-мэру Евгению Тефтелеву.

«Это решение было принято на региональной конференции партии еще десять дней назад. Титов возглавит списки, Тургумбаев пойдет на выборы по одной из территориальных групп и как одномандатник по Миасскому округу, по которому выиграл выборы в 2015 году. По спискам другой территориальной группы пойдет Селещук», — рассказал источник. Получить комментарий в избиркоме не удалось.

Сергей Селещук примкнул к партии Бориса Титова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телефон Тургумбаева не отвечает. Он и его сын Каиржан, депутат горсобрания Миасса, стали фигурантами уголовного дела по обвинению в картельном сговоре. Дело находится в стадии расследования, материалы в суд еще не передавались.

Селещук ранее был членом партии «Единая Россия» и трижды избирался при ее поддержке в гордуму. В декабре был задержан за получение взятки экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Взятку ему платил Селещук. За показания на бывшего градоначальника и сотрудничество со следствием депутата освободили от уголовной ответственности, но из ЕР за участие в коррупционном преступлении Селещука исключили. После этой истории Селещук перестал отвечать на звонки журналистов.

Вместе с Селещуком от «Партии Роста» пошли на выборы по спискам его соратники по движению «Челябинцы» — бывшая вице-спикер Курчатовского райсовета Ирина Васильева и действующий депутат райсовета Сергей Таранин. По Каштакскому округу партия выдвигает как одномандатника гендиректора ООО «Аргус Групп М» Виктора Легенчука. Ранее Легенчук подал заявление как самовыдвиженец, но потом отозвал свое заявление.

Прием документов от желающих стать депутатами Заксобрания заканчивается вечером 5 июля. Выборы в ЗСО состоятся 13 сентября. Жители региона выберут 60 депутатов областного парламента, из них половину по партийным спискам.