В челябинское ЗСО выдвинулся депутат, вышедший из «Единой России»

Константин Толкачев выдвинулся в Заксобрание Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Вторым кандидатом, выдвинувшимся в Заксобрание Челябинской области, стал действующий депутат Константин Толкачев. Он будет баллотироваться самовыдвиженцем, говорится на интернет-портале «ГАС-выборы».

Замдиректора по стратегическим вопросам ООО «Капитал плюс» 42-летний Толкачев выдвинулся в Калининском округе №12, где он ранее выиграл праймериз «Единой России». Депутат отказался выдвигаться от партии, как он заявил URA.RU, чтобы не бросать тень на нее из-за уголовного дела, которое сам народный избранник считает сфабрикованным.

Дело Толкачева с 1 июня начали рассматривать в Копейском горсуде. Обвинение считает, что он заключил фиктивные сделки об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Это позволило снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Силовики обвиняют Толкачева в том, что он документально не оформил другую сделку и сэкономил еще 591 тыс. рублей НДС.

Депутат уверен, что стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких за активы «Комбината строительных материалов и изделий» (ООО «КСМИ»). Толкачев заверил, что недоимок по налогам в инкриминируемый ему период не было. Он подал в Арбитражный суд области жалобу на результаты налоговой проверки, по результатам которой возбуждено дело. Не дожидаясь вердикта, Толкачев оплатил 16,3 млн рублей. В случае победы в суде налоговая вернет деньги обратно.

Первым выдвинувшимся кандидатом стал гендиректор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук. Он будет баллотироваться самовыдвиженцем в Каштакском округе №10.

Выборы в ЗСО пройдут в единый день голосования 13 сентября. На них 30 депутатов выберут в одномандатных округах, вторую половину — по спискам.