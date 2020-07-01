Явка на голосование по Конституции превысила 60%

Наибольшая явка достигнута в Туве, Чечне и Кемеровской области
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
За шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60%. Сведения об этом появились в информационном центре ЦИК РФ.
«К 14:35 мск число проголосовавших достигло 60,02% от общего количества избирателей», — говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего граждан проголосовали в Туве, Чечне и Кемеровской области. Жители Карелии и Мурманской области держатся на позиции антилидеров по явке.
Ранее сообщалось, что в части регионов явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 80%. В частности, в Кемеровской области зафиксирована явка 81,29%.
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