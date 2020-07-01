Явка на голосование по Конституции превысила 60%

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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, медицинская маска, наглядная агитация, бюллютени, голосование, поправки в конституцию, сейфпакет
Наибольшая явка достигнута в Туве, Чечне и Кемеровской области Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60%. Сведения об этом появились в информационном центре ЦИК РФ.

«К 14:35 мск число проголосовавших достигло 60,02% от общего количества избирателей», — говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего граждан проголосовали в Туве, Чечне и Кемеровской области. Жители Карелии и Мурманской области держатся на позиции антилидеров по явке.

Ранее сообщалось, что в части регионов явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 80%. В частности, в Кемеровской области зафиксирована явка 81,29%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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