01 июля 2020
30 июня 2020

Курганские турагентства просят власти разрешить продажу туров. «Мы без работы с марта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, чемоданы, багаж, жд вокзал, covid19
Представители турагентств не уверены, могут ли продавать путевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Представители турагентств Кургана просят разрешить продавать путевки, так как им приходится сидеть «без работы». Об этом в обращении к замгубернатора Курганской области Владимиру Архипову написала директор курганского турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова.

«Разъясните пожалуйста, можно ли вести деятельность и продавать туристические путевки и авиабилеты? <…> Мы без работы с марта месяца», — рассказала Абабкова. Она обратилась от имени туристических агентств Кургана.

Во время проверок, по словам девушки, ей объяснили, что агентства могут работать с клиентами, которые у них купили путевки, но продажами новых туров заниматься не могут. «Нарушать решения и продавать из-под „стола“ мы не хотим», — добавила она.

Руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов также заметил, что в тексте решения оперштаба по этому вопросу не было указаний. Он объяснил URA.RU, что проверяющие, которые были у них, про запрет продаж не говорили. «В апреле, когда шла речь только про урегулирование вопросов с туристами, это проговаривалось на уровне устных рекомендаций», — отметил Бессонов.

Владимир Архипов отреагировал на обращение девушки. «На ближайшем заседании штаба рассмотрим этот вопрос и решение доведем до туристических агентств», — ответил он.

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Из-за этого турагентствам пришлось приостановить свою работу. После им разрешили открыться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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