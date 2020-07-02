Представители турагентств не уверены, могут ли продавать путевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители турагентств Кургана просят разрешить продавать путевки, так как им приходится сидеть «без работы». Об этом в обращении к замгубернатора Курганской области Владимиру Архипову написала директор курганского турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова.

«Разъясните пожалуйста, можно ли вести деятельность и продавать туристические путевки и авиабилеты? <…> Мы без работы с марта месяца», — рассказала Абабкова. Она обратилась от имени туристических агентств Кургана.

Во время проверок, по словам девушки, ей объяснили, что агентства могут работать с клиентами, которые у них купили путевки, но продажами новых туров заниматься не могут. «Нарушать решения и продавать из-под „стола“ мы не хотим», — добавила она.

Руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов также заметил, что в тексте решения оперштаба по этому вопросу не было указаний. Он объяснил URA.RU, что проверяющие, которые были у них, про запрет продаж не говорили. «В апреле, когда шла речь только про урегулирование вопросов с туристами, это проговаривалось на уровне устных рекомендаций», — отметил Бессонов.

Владимир Архипов отреагировал на обращение девушки. «На ближайшем заседании штаба рассмотрим этот вопрос и решение доведем до туристических агентств», — ответил он.

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Из-за этого турагентствам пришлось приостановить свою работу. После им разрешили открыться.