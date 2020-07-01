Зачем ЦИК начал подводить итоги голосования до конца плебисцита

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
Голосование по Конституции заканчивается 1 июля в 20:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Центризбирком РФ 1 июля начал подводить предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию, не дожидаясь, пока плебисцит закончится по всей стране. Политолог Олег Матвейчев считает, что такое решение было принято, чтобы оптимизировать и ускорить процесс подсчета голосов. В разговоре с URA.RU эксперт заявил, что не видит в таком механизме никаких противоречий.

«Есть отдаленные места, где голосование уже закончилось. Там уже ничего не произойдет, повлиять на волеизъявление невозможно. Зачем ждать, если можно спокойно ввести данные в систему», — сказал агентству Матвейчев.

Однако столь раннее подведение итогов вызовет недовольство у части россиян, ведь во время традиционных политических выборов итоги голосования никогда не начинали подводиться до их завершения, согласился в разговоре с агентством президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Придется просто согласиться, что процедура, выбранная для плебисцита, была выбрана не из действующего законодательства, а была создана вновь, и в ней не прописаны четко ни требования ко дню тишины, ни к наблюдению за ходом голосования, ни к подсчету голосов», — отметил политолог.

Куртов считает, что Центризбирком пытается проконтролировать ход идущего голосования: «Может быть, ЦИК хочет понимать, к чему идет процесс». При этом Куртов не исключает, что ЦИК будет объяснять свои действия желанием «отпустить пораньше людей, [работающих в комиссиях] на Дальнем Востоке».

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Политолог Кирилл Рогов придерживается более критичной точки зрения. По его мнению, начав подводить предварительные итоги, ЦИК пытается повлиять на число участников голосования, выступающих против поправок: «Чтобы жители европейской части страны не ходили на участки, их нужно демотивировать».

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу ЦИК. Ответ пока не поступил.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, 1 июля — основной день плебисцита. Сегодня в ЦИК заявили, что будут отображать информацию о результатах голосования практически в онлайн-режиме, для этого был запущен счетчик предварительных итогов по стране. По данным на 15:00 по московскому времени, за поправки проголосовали 74,41% избирателей, против — 24,44%. При этом было обработано 0,95% протоколов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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