ЦИК начал раскрывать результаты голосования по Конституции

Внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 72,92% россиян. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
«За поправки в Конституцию РФ проголосовали 72,92%. Обработано 0,79% бюллетеней», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.
Ранее стало известно, что за шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60%. Больше всего граждан проголосовали в Туве, Чечне и Кемеровской области. Жители Карелии и Мурманской области держатся на позиции антилидеров по явке.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах. По указу президента РФ Владимира Путина первый день июля объявлен выходным.
Как ранее заявил глава государства, предложенные поправки в основной закон страны являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения. Политолог Максим Григорьев отметил «запредельный уровень демократичности» и открытости голосования, пишет «Национальная служба новостей».
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