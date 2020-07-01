ЦИК начал раскрывать результаты голосования по Конституции

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Голосование на хантыйском стойбище. Сургутский район, избирательная комиссия, выборы, голосование, поправки в конституцию
Поправки в Конституцию поддержали более 72% россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 72,92% россиян. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

«За поправки в Конституцию РФ проголосовали 72,92%. Обработано 0,79% бюллетеней», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.

Ранее стало известно, что за шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60%. Больше всего граждан проголосовали в Туве, Чечне и Кемеровской области. Жители Карелии и Мурманской области держатся на позиции антилидеров по явке.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах. По указу президента РФ Владимира Путина первый день июля объявлен выходным.

Как ранее заявил глава государства, предложенные поправки в основной закон страны являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения. Политолог Максим Григорьев отметил «запредельный уровень демократичности» и открытости голосования, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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