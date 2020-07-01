Александр Высокинский обратил внимание на результаты предыдущих избирательных кампаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оценил явку на опросе по поправкам в Конституцию в городе. По его словам, на избирательные участки города за семь дней голосования пришли 45% горожан (источник URA.RU в горизбиркоме говорит о 44%) с правом голоса. Высокинский заявил, что городские власти «взяли для себя новый рубеж», а также обратил внимание на результаты предыдущих кампаний.

«Для нас [45% — это] достаточно серьезная планка. Екатеринбург всегда голосует на уровне 30% — это и по выборам в Госдуму, в гордуму, в Заксобрание. Мы на сегодня взяли на себя новый рубеж. Это очень хороший рубеж с точки зрения гражданской ответственности горожан», — сказал Высокинский в ходе брифинга, не став отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

По данным горизбиркома, на последних выборах в свердловское Заксобрание и Госдуму в 2016 году явка в Екатеринбурге составила 40%, на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году — 25%. В ходе предыдущей федеральной кампании по выборам президента РФ в 2018 году — 60%.

Явка в Екатеринбурге ниже показателей в целом по Свердловской области (более 50%) и существенно влияет на позиции региона в общероссийском рейтинге. Если опираться на данные на 18:00, с учетом ситуации в Екатеринбурге явка в Свердловской области составляет 49,16%, без учета явки в уральской столице — 57%. Для сравнения: в соседнем Челябинске проголосовали более 60% избирателей, что в целом соответствует данным по стране. Согласно последним вводным от федеральных и областных властей, поступивших в мэрию до дня голосования, в Екатеринбурге явка должна была составить не менее 55%.