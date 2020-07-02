В ЯНАО огласили результаты голосования по Конституции

Большинство ямальцев согласились изменить Конституцию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Ямало-Ненецком автономном округе за внесение поправок в Конституцию РФ выступили 89,16% избирателей. Такие данные предоставил Центризбирком России по итогам обработки всех протоколов на Ямале.

«В ЯНАО обработаны 100% протоколов. За поправки проголосовали 89,16% избирателей, против — 10,29%», — говорится в отчете. Ямальский избирком пока не комментирует результаты. Официально комиссия заявит о них утром 2 июля, когда будут завершены все процедуры.

Избирательные участки в ЯНАО закрылись 1 июля в 20:00, к этому моменту явка приблизилась к 80%. Согласно последним озвученным данным избиркома ЯНАО, к 18:00 свое мнение высказали более 290 тысяч жителей округа. При этом в отдаленных территориях, где голосовали жители вахтовых поселков и оленеводы-кочевники, явка оказалась неожиданной даже для избиркома.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.