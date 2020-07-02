01 июля 2020
30 июня 2020

В ЯНАО огласили результаты голосования по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, выборы, голосование
Большинство ямальцев согласились изменить Конституцию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Ямало-Ненецком автономном округе за внесение поправок в Конституцию РФ выступили 89,16% избирателей. Такие данные предоставил Центризбирком России по итогам обработки всех протоколов на Ямале.

«В ЯНАО обработаны 100% протоколов. За поправки проголосовали 89,16% избирателей, против — 10,29%», — говорится в отчете. Ямальский избирком пока не комментирует результаты. Официально комиссия заявит о них утром 2 июля, когда будут завершены все процедуры.

Избирательные участки в ЯНАО закрылись 1 июля в 20:00, к этому моменту явка приблизилась к 80%. Согласно последним озвученным данным избиркома ЯНАО, к 18:00 свое мнение высказали более 290 тысяч жителей округа. При этом в отдаленных территориях, где голосовали жители вахтовых поселков и оленеводы-кочевники, явка оказалась неожиданной даже для избиркома.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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