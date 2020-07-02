Названы результаты голосования по Конституции в Тюменской области

За поправки проголосовало более 85% тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Более 85% избирателей Тюменской области поддержало изменение Коституции РФ. Предварительные данные голосования опубликованы на сайте ЦИК России.

«ЗА [в Тюменской области] — 85,57%», — говорится в сообщении федерального избиркома. Против поправок проголосовали 14,04% тюменцев, обладающих избирательным правом. В целом по России за изменение основного закона страны высказались 77,97% избирателей, против — 21,22%.

Ранее URA.RU сообщало, что явка на голосовании в Тюменской области превысила 73%. Это позволило ряду тюменских мэров избежать отставки.