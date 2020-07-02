Названы результаты голосования по Конституции в Тюменской области

За поправки проголосовало более 85% тюменцев
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
Более 85% избирателей Тюменской области поддержало изменение Коституции РФ. Предварительные данные голосования опубликованы на сайте ЦИК России.
«ЗА [в Тюменской области] — 85,57%», — говорится в сообщении федерального избиркома. Против поправок проголосовали 14,04% тюменцев, обладающих избирательным правом. В целом по России за изменение основного закона страны высказались 77,97% избирателей, против — 21,22%.
Ранее URA.RU сообщало, что явка на голосовании в Тюменской области превысила 73%. Это позволило ряду тюменских мэров избежать отставки.
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