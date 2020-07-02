Голосование по Конституции убило интригу среди тюменских мэров

Мэру Тюмени Руслану Кухаруку (справа) не придется оправдываться перед губернатором Александром Моором (слева) за низкую явку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Главы городов и районов Тюменской области прошли тест на профпригодность, обеспечив высокую явку на голосовании по изменению Конституции. По данным регионального избиркома, в голосовании приняли участие 73,46 процентов тюменских избирателей. Ранее собеседники URA.RU называли 50-процентный порог явки главным условием легитимности плебисцита — его непрохождение грозило мэрам отставкой, а во властных структурах активно обсуждалось, кто из глав может потерять доверие губернатора Александра Моора.

Высокой оценки, по мнению члена Общественной палаты Тюменской области Андрея Шуклина, достоин даже мэр Тюмени Руслан Кухарук — несмотря на то, что областная столица стала аутсайдером по явке — здесь проголосовало не менее 68% избирателей. «Это было ожидаемо. Чем выше уровень урбанизации, тем ниже избирательная активность. На фоне соседнего Екатеринбурга (явка — около 45%) Тюмень справилась с задачей на „отлично“», — считает Шуклин.

На участки в Тюменской области пришло? избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По словам источника агентства во властных кругах, под особым контролем регионального руководства находились главы Тобольского и Ярковского районов Леонид Митрюшкин и Евгений Золотухин, получившие свои посты менее года назад. Уровень доверия к власти в этих муниципалитетах был подорван уголовными делами против их предшественников Юрия Батта (подозревается в превышении полномочий) и Евгения Щукина (отбывающего срок за аналогичной преступление. «Оба главы дали результат свыше 80% и могут спокойно работать дальше. По крайней мере, до выборов в областную думу в 2021 году», — утверждает инсайдер. «Пользуясь школьной терминологией я бы поставил главам пятерку с плюсом. Процесс голосования на местах был организован прекрасно», — отмечает Шуклин, в чьи обязанности входило наблюдение за волеизъявлением.

Вице-губернатор Сергей Сарычев смог не допустить скандалов во время голосования Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник URA.RU отмечает роль вице-губернатора Сергея Сарычева, который провел мощную мобилизацию чиновников, бюджетников и сотрудников компаний, связанных с властью. Именно это дало возможность организовать высокую явку, равномерно распределив ее по дням. «Кроме того, Сарычев не допустил, чтобы легитимность голосования в Тюмени пострадала от скандалов. За весь недельный цикл в области не было вбросов ни о голосовании за других людей, ни о голосовании на пнях и каруселях, чего хватало в других регионах», — объясняет источник успешную работу чиновника.

Впрочем, по мнению политолога Александра Безделова властям Тюменской области рано праздновать триумф. «Помимо явки, будет учитываться еще и распределение голосов избирателей. Только после этого можно говорить о каких-то эмоциях властей», — замечает эксперт. На момент публикации материала региональный избирком еще не обнародовал результаты голосования, по информации источника, местные опросы показывают, что за изменения проголосовали около 75% тюменцев. По данным ЦИК России (после проверки 30% бюллетеней), в стране поправки к Конституции одобрило больше 72% россиян, в том числе — как минимум 76% жителей Тюменской области