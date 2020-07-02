01 июля 2020

ЦИК озвучил новые итоги голосования по Конституции

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, цуканов николай, голосование, масочный режим, коронавирус, избирательный участок1702
Большая часть посчитанных голосов оказались за поправки в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) посчитала 99% бюллетеней. Ведомство заявило, что немногим меньше 78% россиян проголосовали за поправки в Конституцию.

«К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию», — приводит данные центризбиркома РБК. За изменения в Конституции высказались 77,96% россиян. Еще 21,23% избирателей высказались против поправок в конституцию.

В Ненецком автономном округе большая часть избирателей отдали голоса против изменений в Конституции. Одновременно с этим в Чечне и Туве за поправки выступили более 93% участников голосования.

Ночью 2 июля было посчитано только 60% бюллетеней. За высказывалось 77,38% людей, против — 21,81%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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