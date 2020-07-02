ЦИК озвучил новые итоги голосования по Конституции

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Ночью 2 июля было посчитано только 60% бюллетеней. За высказывалось 77,38% людей, против — 21,81%.

В Ненецком автономном округе большая часть избирателей отдали голоса против изменений в Конституции. Одновременно с этим в Чечне и Туве за поправки выступили более 93% участников голосования.

«К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию», — приводит данные центризбиркома РБК. За изменения в Конституции высказались 77,96% россиян. Еще 21,23% избирателей высказались против поправок в конституцию.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) посчитала 99% бюллетеней. Ведомство заявило, что немногим меньше 78% россиян проголосовали за поправки в Конституцию.

Большая часть посчитанных голосов оказались за поправки в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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