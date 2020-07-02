01 июля 2020

В ЦИК обработали больше 60% протоколов. Новые данные по голосованию

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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, гашение бюллетеней, бюллетени, голосование, общероссийское голосование, голосование за конституцию, голосование по конституции
В четырех регионах страны обработали все протоколы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

По данным ЦИК России после обработки 66,2% протоколов, голоса за поправки в Конституцию РФ паспределились следующим образом: «за» проголосовали 77,38%, против высказались 21,81% российских граждан.

Уже 100% протоколов обработаны в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае и Тыве. В Бурятии поддержали поправки 71,95% граждан, против 26,49% проголосовавших. В хакасии — 69,52% «за», и 29,38% «против». В Якутии «за» поправки — 58,34%, и «против» — 40,65%. Тыва поставила своеобразный рекорд. там поправки поддержали 96,79% граждан, против выступили 2,99%.

Ранее экзитпол ВЦИОМ показал, что изменения в основной закон страны поддержали 71,2% согласившихся участвовать в опросе. напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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