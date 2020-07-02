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Ранее экзитпол ВЦИОМ показал, что изменения в основной закон страны поддержали 71,2% согласившихся участвовать в опросе. напоминает RT.

Уже 100% протоколов обработаны в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае и Тыве. В Бурятии поддержали поправки 71,95% граждан, против 26,49% проголосовавших. В хакасии — 69,52% «за», и 29,38% «против». В Якутии «за» поправки — 58,34%, и «против» — 40,65%. Тыва поставила своеобразный рекорд. там поправки поддержали 96,79% граждан, против выступили 2,99%.

По данным ЦИК России после обработки 66,2% протоколов, голоса за поправки в Конституцию РФ паспределились следующим образом: «за» проголосовали 77,38%, против высказались 21,81% российских граждан.

В четырех регионах страны обработали все протоколы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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