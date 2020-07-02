Япония не собирается менять свою позицию по Курильским островам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Позиция Японии по поводу Курильских островов не изменилась, не смотря на поправки в Конституции России. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

«В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет», — цитирует политика ТАСС. По словам Есихидэ Суга, Япония следит за происходящим в российской политике, но изменения в Конституции РФ комментировать не будет.

Одна из поправок предусматривает запрет на отчуждение территорий страны. Как отметил политолог Илдус Ярулин, это изменение «глубже, чем просто споры о Курилах и Крыме». Речь идет о том, чтобы не пересматривать итоги Второй мировой войны. Политолог и журналист Юкио Касияма заявил, что Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил, пишет RT. Само правительство страны настаивает на передаче лишь двух островов.

Япония много лет предъявляет территориальные претензии на Курильские острова. Россия же считает, что подписав 2 сентября 1945 года Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, Япония юридически потеряла суверенитет над ними.

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