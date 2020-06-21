Запрет на отчуждение территорий России исключит пересмотр итогов Второй мировой войны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправка в Конституцию РФ о запрете переговоров о передаче российских территорий — «глубже, чем просто споры о Курилах и Крыме». Речь идет о том, чтобы не пересматривать итоги Второй мировой войны, рассказал в беседе с URA.RU политолог Илдус Ярулин. В поправке заинтересованы страны «ядерной пятерки»: Россия, Китай, Англия, США и Франция.

«Это геостратегия, в которой Россия ставит точку по вопросам незыблемости своих границ. Если эту позицию не принять, то Россия покажет свою слабость. А запрет [на отчуждение территорий] говорит о том, что итоги Второй мировой войны пересматриваться не будут», — рассказал Ярулин. По его словам, запрет на отчуждение территорий России продиктованы международными проблемами и проблемами, возникшими после распада СССР, а не только спорами о Курилах или Крыме.

Сейчас однополярный мир практически рухнул, а многополярный еще не появился. Если сложится новый мировой порядок, то российские территории будут неотчуждаемы, считает политолог. Ярулин добавил, что запрет на отчуждение положительно скажется на отношениях «ядерной пятерки» — России, США, Англии, Франции и Китая. Президент РФ Владимир Путин в недавней статье говорил о том, что пятерка стран-победительниц Второй мировой войны должна вновь встретиться.

«Если территориальные претензии начнутся с России, то такая каша в котле закипит, когда начнутся претензии друг к другу и пересмотр итогов Второй мировой войны. Ни до чего хорошего это не доведет», — считает политолог.

В качестве примера собеседник агентства привел спор России и Японии о принадлежности Курильских островов. По словам Ярулина, в данном конфликте Япония выполняет волю США, поскольку острова «запирают Охотское море и закрывают российский флот».

«Когда идет борьба между США и Китаем за доминирование в Южно-Китайском море, это рядом с нами. И если мы отдаем [Курильские] острова, Китай тоже проигрывает в этом соревновании», — резюмирует собеседник.

При этом Ярулин подчеркнул, что запрет не исключает вопросы об определении границ. Но это будет уже переговорный процесс между соседними странами.

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