В ХМАО наметилась тенденция к снятию карантина

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Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились филиалы оперативных штабов по борьбе с коронавирусом в Сургуте и Когалыме. Карантин в регионе действует до 5 июля.

За последние сутки в ХМАО зарегистрировано 266 новых случаев заболевания коронавирусом. «Сургут — 94; Нижневартовск — 37; Когалым — 34; Лангепас — 25; Нефтеюганск — 20; Ханты-Мансийск — 16; Сургутский район — 13; Нягань — 9; Радужный — 6; Ханты-Мансийский район — 4; Нефтеюганский район — 3; Нижневартовский район — 2; Покачи — 1; Пыть-Ях — 1; Октябрьский район — 1», — огласили список в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Три человека скончались, состояние 77 пациентов оценивается как тяжелое, 52 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

«Коэффициент распространения инфекции — 0,92. Показатель охвата тестированием населения — 286,7. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 76,6%», — предоставили данные в оперштабе.

Югра приближается к выполнению нормативов по началу снятия карантина. В округе пятый день подряд выполняются все показатели, которые требуются для отмены ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

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