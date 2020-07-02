Выяснилось, когда начнется реализация поправок в Конституцию

Поправки начнут осуществлять через неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Стало известно, что уже через несколько дней российское правительство может начать реализацию поправок в Конституцию. Большинство россиян проголосовали за обновление главного закона страны.

«Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами для реализации поправок в Конституцию РФ. Для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента», — цитирует члена Совфеда Андрея Клишаса РИА Новости.

Поправки могут вступить в силу только после того, как ЦИК официально подведет итоги голосования, уточнил Клишас. По последним подсчетам Центризбиркома, поправки в Конституцию России приняли большинство граждан страны. Обработано 99,65% бюллетеней. ЦИК заявил, что за изменение Конституции было отдано 77,96% голосов. Против поправок оказались 21,23% проголосовавших.

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