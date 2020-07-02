Выяснилось, когда начнется реализация поправок в Конституцию

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Клипарт на тему Конституции Российской Федерации. Курган, закон, законы рф, конституция российской федерации
Поправки начнут осуществлять через неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Стало известно, что уже через несколько дней российское правительство может начать реализацию поправок в Конституцию. Большинство россиян проголосовали за обновление главного закона страны.

«Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами для реализации поправок в Конституцию РФ. Для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента», — цитирует члена Совфеда Андрея Клишаса РИА Новости.

Поправки могут вступить в силу только после того, как ЦИК официально подведет итоги голосования, уточнил Клишас. По последним подсчетам Центризбиркома, поправки в Конституцию России приняли большинство граждан страны. Обработано 99,65% бюллетеней. ЦИК заявил, что за изменение Конституции было отдано 77,96% голосов. Против поправок оказались 21,23% проголосовавших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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