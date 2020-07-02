В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В администрации президента РФ не ожидали таких высоких результатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции. Об этом сообщили РБК источники, близкие к администрации президента России.

«Это триумф», — цитирует издание своего собеседника. Отмечается, что голосование обошлось практически без нарушений и скандалов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за принятие поправок выступили 77,92% избирателей, против — 21,27%. В Совете Федерации указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование, передает RT.

Телеведущий Владимир Познер отметил, что не удивлен таким показателям голосования по поправкам. По его словам, 78% в целом по стране соответствуют действительности, передает «Национальная служба новостей». Познер полагает, что для большинства россиян речь шла не о Конституции, а о доверии к президенту России Владимиру Путину.

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