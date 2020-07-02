ЦИК рассказал, сколько россиян и в каких регионах пришли голосовать по Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центризбирком (ЦИК) составил рейтинг регионов по явке на голосовании по поправкам в Конституцию. Также комиссия назвала количество голосов «за» и «против» в каждом регионе.

Первое место по явке заняла Чеченская республика. Там на голосование пришло 95,09% избирателей (из них 97,49% «за»). На втором месте оказались «территории за пределами России» — здесь проголосовали 95,07% избирателей, но среди них очень много протестных голосов — 45,31%.

Третье место по явке у республики Тыва, где голосовать по поправкам пришли 92,80% имеющих такое право. «За» проголосовали 96,79%. В пятерку лидеров также попали Башкортостан (90,83%) и Дагестан (90,20%, там «за» 89,59%). Однозначно поддержали новую Конституцию в Крыму (89,93% голосов одобрения) и Кабардино-Балкарии (89,59% голосов «за»).

В числе аутсайдеров по явке оказались Камчатка (86 место), Иркутская область (85 место) и Хабаровский край (84 место). Там на голосование пришли, соответственно, 44,08%, 44,19% и 44,24% избирателей. Также низкую явку показали Томская (44,57%) и Мурманская области (45,18%).

Хуже всего поправки приняли в Ненецком автономном округе. Там против изменений проголосовали 55,25% человек. Низкий процент одобрения оказался также в Якутии (40,65%), Камчатском крае (37,16%) и Омской области (36,66%).

Среди регионов УрФО лидером по явке стал ЯНАО (80,76%, из них 89,16% «за»), он занял 14 место по России. На 22 месте Тюменская область (77,37%) — 85,57% голосовали за поправки. Челябинская область на 41 месте (65,86%) — «за» 69,53%.

Ненамного отстал ХМАО, он на 48 месте (64,10%) с одобрением изменений в 69,63%. Затем на 59 месте Курганская область (57,83%, и «за» поправки 69,58%). Пермский край на 71 месте (52,19%), Свердловская область — на 73-й позиции (51,56%). Там поправки одобрили соответственно 70,82% и 65,99%.

2 июля ЦИК озвучил итоги голосования по Конституции после подсчета 99% бюллетеней. Почти 78% россиян поддержали поправки.

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