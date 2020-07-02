Голосование показало «горячие точки» Свердловской области

Итоги голосования по поправкам в Конституцию позволят властям Свердловской области составить карту протестных настроений в регионе. URA.RU проанализировало показатели голосования против поправок и выявило основные «горячие точки».
Общий процент протестного голосования в области составил 32,94%. Территорий, где этот показатель чуть выше среднего, оказалось предостаточно: Верхняя Пышма (34%), Верхняя Салда (35%), Карпинск (34%), Краснотурьинск и Первоуральск (за 35%). На доли процента превышены общеобластные показатели в Нижнем Тагиле.
Однако по-настоящему тревожными звоночками для областных властей стали ЗАТО Свободный (46,52%) и городской округ Пелым (42,9% против).
Мощного протестного голосования ждали в Екатеринбурге. Однако с поправкой на повышенную либеральность настроений в областном центре показатели протеста не так уж сильно выбиваются из общеобластной канвы. Больше всего противников поправок (37,72%) оказалось в Ленинском районе, который все семь дней голосования гордился высокими показателями явки на избирательные участки. На втором месте — Верх-Исетский район (37,14%), на третьем — Кировский (36,81%). Далее следуют Октябрьский (36,03%), Чкаловский (35,64%), Орджоникидзевский (34,36%) и Железнодорожный (33,29%) районы. Общий процент протестников в Екатеринбурге составил 36,01%.
Как сообщало URA.RU, итоговая явка в регионе составила 51,59%. Областной центр, где проживает треть свердловского электората, значительно понизил показатель, набрав около 45% явки. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал своим подчиненным «разбор полетов» во второй половине дня 2 июля. Тем не менее, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что команда Высокинского сдала первый экзамен.
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