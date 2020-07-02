РПЦ собирает свидетельства насилия над детьми в монастыре Сергия

Епархия ищет свидетелей насилия над детьми в монастыре опального Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Екатеринбургская епархия РПЦ начала сбор свидетельств, подтверждающих насилие над несовершеннолетними в Среднеуральском женском монастыре Спорительницы хлебов, который возглавляет опальный схиигумен Сергий. Информация об этом опубликована на сайте епархии.

«Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре. Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства», — сказано на сайте.

Екатеринбургская епархия обращается к бывшим воспитанникам монастыря, кто готов свидетельствовать о том, что в обители применялось насилие к детям. Обращаться просят к руководителю отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерею Максиму Миняйло по телефону +7 (912) 622-28-84. Екатеринбургская епархия гарантирует сохранение анонимности.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать в накзание за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу, не подчиняться требованиям властей. Также Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку, а РПЦ назвал врагом русского народа.

С первого заседания церковного суда Сергия сбежал, на второе просто не явился. Третье назначено на 3 июля. Однако Сергий уже поставил ультиматум епархии: он придет на суд лишь в том случае, если в качестве эксперта будет приглашен из Харькова блогер Эдуард Ходос.

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