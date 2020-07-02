Больной коронавирусом свердловский политик сделал заявление

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Заседание гордумы, рассмотрение предложения изменения границ районов города. Екатеринбург., крицкий владимир
Владимир Крицкий заразился новым вирусом Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У депутата городской думы Екатеринбурга Владимира Крицкого диагностирован коронавирус. Он призвал жителей региона внимательно относиться к своему здоровью, сообщает корреспондент URA.RU.

«Конечно, надо соблюдать правила безопасности», — подчеркнул депутат. Он осудил тех, то отрицает болезнь и не хочет соблюдать санитарные нормы. «У них есть родные, близкие дети, родители. Если о себе не думают, пусть хоть о них подумают», — отметил Крицкий. Он добавил, что чувствует себя нормально: «Не переживайте».

Ранее стало известно что скончалась депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина, которая к тому времени три дня находилась в общей палате ковидного госпиталя под наблюдением врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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