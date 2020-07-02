Епархия: схиигумен Сергей Романов стал священником незаконно

По заявлению епархии, убийца не может стать священником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Создатель Среднеуральского женского монастыря, опальный схиигумен Сергий (Романов) стал священником незаконно. Об этом URA.RU сообщили в екатеринбургской епархии. В пресс-службе религиозного управления рассказали, как это произошло.

«25 декабря 2001 года иеродиакон Сергий (Романов) был рукоположен в сан пресвитера архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием, сообщается в комментарии епархии. — Хиротония была совершена в мужском монастыре во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме».

Также сообщается, что у епархии нет подтверждений о том, что рукоположение Романова в сан священника одобрил патриарх Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексия II (о чем ранее заявлял отец Сергий). «В личном деле схиигумена Сергия (Романова) нет справки о судимости, также отсутствует какое-либо упоминание статьи, по которой он был осужден», — говорится в комментарии.

Также в пресс-службе митрополии отметили, что убийство является «абсолютным препятствием к рукоположению, исключений из данного правила каноны не предусматривают».

Ранее отец Сергий в одном из своих обращений рассказывал, что раскаялся в совершенных им убийствах, построил храм в честь Святителя Николая в ИК-13 в Нижнем Тагиле, где отбывал наказание, после чего подал прошение патриарху об освещении того храма. Это произошло во время визита патриарха Алексея II в Екатеринбург, тогда же святейший якобы сказал ему: «Монах, священник, наместник».

«В течение года владыка Викентий указывал мне на необходимость принятия священнического сана. Но я считал, что недостоин быть священником, — рассказал схиигумен Сергий. — Владыка Викентий сказал: „Ты единственный, кому приходится повторять несколько раз“». В итоге Романов, по его словам, отправился в Переделкино к Кириллу Павлову, который благословил ему стать священником и подарил свой портрет.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме всех, кто верит в пандемию, призвал верующих выходить на улицы, а также заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий сместил настоятельницу построенного им монастыря, взяв его в свое прямое управление, и призвал патриарха Кирилла уйти в отставку. Сбежавшая из монастыря игуменья (настоятельница) Варвара обвинила Сергия в расколе.