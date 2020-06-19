Монахиня назвала Сергия раскольником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Покинувшая обитель настоятельница Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» игумения Варвара назвала схиигумена Сергия раскольником. Об этом рассказал сам Сергий в своем очередном видеообращении к сторонникам.

«Игумения Варвара за две недели до событий, происшедших в монастыре, по благословению владык Викентия и Кирилла объявила, что я раскольник благодетелям и всему монастырю в праздник Святой Троицы. За две недели до этого, она просила сотрудницу лаборатории военного госпиталя Лукьянову Светлану сделать анализ на коронавирус двоих сестер. На что она ей ответила, что эти анализы делает только военный госпиталь, который находится рядом с Тихвинским монастырем. Игумения Варвара не мать и не мачеха. Сначала тестирование, потом вакцинация, затем фашистский режим. С каким именем ассоциируется такая матушка Варвара?», — заявил в своем видеообращении схиигумен Сергий.

Ранее URA.RU сообщало, что из монастыря «Спорительница хлебов» сбежала его настоятельница, игуменья Варвара (Крыгина), ее сестра-близнец Нина и еще две монахини. По данным URA.RU, это случилось 12 июня — бегству монахинь предшествовал конфликт с отцом Сергием. Когда Варвара высказала опасения за распространение коронавируса в монастыре и выступила против проповедей Сергия, в ответ услышала угрозы физической расправы.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал верующих выходить на улицы, не подчиняться властям. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. Кроме того, Сергий заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, и обвинил патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры.

Впоследствии Сергий открыто выступил против партиарха Кирилла и призвал его уйти в отставку. Екатеринбургская епархия предала Сергия церковному суду. 15 июня он пришел на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и ушел. Рассмотрение дела о лишении его сана отложено на 26 июня. Схиигумен Сергий отстранен от руководства монастырем. Однако нового главу обители в монастырь не пустили.