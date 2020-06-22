Сергий стал священником благодаря патриарху Алексию II Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схиигумен Сергий, основатель Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» и глава секты царебожников, рассказал, как после освобождения из колонии № 13 в Нижнем Тагиле он стал священником. Опальный монах опубликовал очередное видео.

По словам Сергия, после убийства он свою вину признал и раскаялся, в колонии построил храм в честь Святителя Николая. Написал прошение Патриарху Алексию II об освящении храма. «Находясь с пастырским визитом в Екатеринбурге, святейший патриарх Алексий II освятил этот храм. При посещении Ганиной Ямы святейший патриарх Алексий II сказал мне в присутствии многих: „Монах, священник, наместник“. В течение года владыка Викентий указывал мне на необходимость принятия священнического сана. Но я считал, что я недостоин быть священником. Владыка Викентий сказал: „Ты единственный, кому приходится повторять несколько раз“. И велел ехать к духовнику Кириллу Павлову в Переделкино», — рассказал схиигумен Сергий. Старец Кирилл благословил Сергия стать священником и вручил свой портрет.

После этого Сергий побывал в храме Святителя Николая, в Третьяковской галерее, где находится чудотворная икона Божией Матери «Владимирская». В это время туда приехал патриарх Алексий II. Работники музея отключили сигнализацию, открыли икону, чтобы патриарх мог приложиться к ней.

«Святейший патриарх пригласил приложиться к иконе после него и спросил меня: „Где служишь?“. Я ответил: „У владыки Викентия в Екатеринбурге“. Он спросил меня: „Вы передали владыке, что я благословил вам наградной крест?“. Я ответил: „Да, сказал владыке Викентию“. Святейший Патриарх Алексий II сказал: „Передайте Владыке Викентию, что я дважды не повторяю“», — продолжает рассказ Сергий. После чего Сергий получил от Викентия сан игумена и наградной крест.

Ранее URA.RU писало, что в апреле Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий захватил в Среднеуральске женский монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. Настоятельница монастыря Варвара сбежала оттуда и рассказала, что Сергий угрожал ей физической расправой за то, что она хотела сделать анализ на коронавирус для послушниц. Также игумения обвинила Сергия в расколе.