В США назвали последствия опасной мутации коронавируса

Мутация COVID-19 может приводить к увеличению скорости распространения вируса. Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что есть мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», — рассказал врач в интервью медицинскому журналу JAMA. Как уточнил Фаучи, существует мутация коронавируса, затрагивающая определенную аминокислоту, которая и делает его более заразным.
Ранее Энтони Фаучи заявил о том, что пандемия коронавируса за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». По мнению врача, самое страшное это то, что учёные до сих пор не могут ответить на ряд вопросов относительно инфекции. Например, почему у одних людей не появляются даже симптомы, а другие рискуют лишиться жизни.
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