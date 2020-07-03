02 июля 2020

В США назвали последствия опасной мутации коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Существует мутация коронавируса, затрагивающая определенную аминокислоту, которая и делает его более заразным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мутация COVID-19 может приводить к увеличению скорости распространения вируса. Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что есть мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», — рассказал врач в интервью медицинскому журналу JAMA. Как уточнил Фаучи, существует мутация коронавируса, затрагивающая определенную аминокислоту, которая и делает его более заразным.

Ранее Энтони Фаучи заявил о том, что пандемия коронавируса за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». По мнению врача, самое страшное это то, что учёные до сих пор не могут ответить на ряд вопросов относительно инфекции. Например, почему у одних людей не появляются даже симптомы, а другие рискуют лишиться жизни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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