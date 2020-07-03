В США назвали последствия опасной мутации коронавируса

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Ранее Энтони Фаучи заявил о том, что пандемия коронавируса за несколько месяцев «опустошил мир» , но «это лишь начало». По мнению врача, самое страшное это то, что учёные до сих пор не могут ответить на ряд вопросов относительно инфекции. Например, почему у одних людей не появляются даже симптомы, а другие рискуют лишиться жизни.

«Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что есть мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», — рассказал врач в интервью медицинскому журналу JAMA. Как уточнил Фаучи, существует мутация коронавируса, затрагивающая определенную аминокислоту, которая и делает его более заразным.

Мутация COVID-19 может приводить к увеличению скорости распространения вируса. Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Существует мутация коронавируса, затрагивающая определенную аминокислоту, которая и делает его более заразным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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