Пандемия коронавируса является «худшим кошмаром». Такое мнение в рамках конференции Организации по инновациям в области биотехнологий выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
По словам врача, коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, пандемия COVID-19 значительно отличается от Эболы и ВИЧ.
«Я имею в виду, что Эбола была страшной. Но Эбола никогда не будет легко передаваться в глобальном масштабе. ВИЧ затянулся на длительный период времени», — объяснил врач. Но самое страшное, по мнению Фаучи, это то, что учёные до сих пор не могут ответить на ряд вопросов относительно инфекции. Например, почему у одних людей не появляются даже симптомы, а другие рискуют лишиться жизни. У некоторых пациентов пропадает обоняние, развиваются инсульты, поражаются органы дыхания. Врачи не знают, смогут ли пациенты с этим заболеванием полностью вылечиться или же произойдут необратимые изменения.
Ранее американские ученые выяснили, что коронавирус поражает всю нервную систему, включая мозг (головной и спинной). Они пришли к выводу, что это может привести к разным неблагоприятным последствиям — воспалениям, дисфункциям, инфекциям.
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