12 июня 2020

В США назвали коронавирус самым большим кошмаром. «Хуже Эболы и ВИЧ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Пандемия COVID-19 значительно отличается от Эболы и ВИЧ, считает врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса является «худшим кошмаром». Такое мнение в рамках конференции Организации по инновациям в области биотехнологий выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По словам врача, коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, пандемия COVID-19 значительно отличается от Эболы и ВИЧ.

«Я имею в виду, что Эбола была страшной. Но Эбола никогда не будет легко передаваться в глобальном масштабе. ВИЧ затянулся на длительный период времени», — объяснил врач. Но самое страшное, по мнению Фаучи, это то, что учёные до сих пор не могут ответить на ряд вопросов относительно инфекции. Например, почему у одних людей не появляются даже симптомы, а другие рискуют лишиться жизни. У некоторых пациентов пропадает обоняние, развиваются инсульты, поражаются органы дыхания. Врачи не знают, смогут ли пациенты с этим заболеванием полностью вылечиться или же произойдут необратимые изменения.

Ранее американские ученые выяснили, что коронавирус поражает всю нервную систему, включая мозг (головной и спинной). Они пришли к выводу, что это может привести к разным неблагоприятным последствиям — воспалениям, дисфункциям, инфекциям.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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