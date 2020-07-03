Выплаты могут получить салоны красоты, образовательные организации, рестораны, химчистки и гостиницы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выплаты по 6,5 тысяч на человека могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в правительстве.

«Компании [в которых сотрудники тесно общаются с клиентами] несут большие расходы на обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса», — пишет « Царьград ». Сообщается, что выплаты могут получить салоны красоты, образовательные организации, рестораны, химчистки и гостиницы.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о вторых выплатах на детей до 16 лет. Они составляют 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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