Россияне остались без денег на отпуск

Путешествовать внутри области рассчитывают лишь 19% россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Половина россиян рассказали, что им не хватает средств, чтобы отправиться в отпуск. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

По результатам проведенного опроса, 50% россиян не планируют отпуск, потому что нет сбережений из-за коронавируса. «Денег хватит только для поездки по области», — цитирует сервис бронирования респондентов. Отмечается, что на путешествия внутри области рассчитывают лишь 19% россиян. 3% опрошенных собираются взять кредит на отпуск.

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий по России. Самыми недорогими городами названы Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

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