Россияне остались без денег на отпуск

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Путешествовать внутри области рассчитывают лишь 19% россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Половина россиян рассказали, что им не хватает средств, чтобы отправиться в отпуск. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

По результатам проведенного опроса, 50% россиян не планируют отпуск, потому что нет сбережений из-за коронавируса. «Денег хватит только для поездки по области», — цитирует сервис бронирования респондентов. Отмечается, что на путешествия внутри области рассчитывают лишь 19% россиян. 3% опрошенных собираются взять кредит на отпуск.

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий по России. Самыми недорогими городами названы Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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