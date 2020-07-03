Стипендии в России предложили приравнять к зарплатам

Стипендии аспирантов должны быть на уровне средней зарплаты по региону
Российские вузы должны выплачивать стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (12 301 рубль). Такое мнение высказали авторы аналитического доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее».
«Вузы должны провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ», — цитирует ТАСС доклад. Отмечается, что стипендии аспирантов должны быть еще выше — на уровне средней зарплаты по региону.
Ранее, 1 января 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. Минимальная зарплата в этом году составляет 12 тысяч 130 рублей.
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