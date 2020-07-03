Стипендии в России предложили приравнять к зарплатам

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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, студенты, выпускник, конфедератка
Стипендии аспирантов должны быть на уровне средней зарплаты по региону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские вузы должны выплачивать стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (12 301 рубль). Такое мнение высказали авторы аналитического доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее».

«Вузы должны провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ», — цитирует ТАСС доклад. Отмечается, что стипендии аспирантов должны быть еще выше — на уровне средней зарплаты по региону.

Ранее, 1 января 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. Минимальная зарплата в этом году составляет 12 тысяч 130 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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