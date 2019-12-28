Путин повысил минимальную зарплату в России

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Владимир Путин подписал соответствующий законФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц», — передает содержание документа РИА «Новости». Сейчас минимальная оплата труда равна 11 280 рублей. Таким образом, величина МРОТ выросла на 850 рублей или на 7,5%.

Ранее данный законопроект одобрил Совет Федерации. По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, увеличение МРОТ поспособствует росту заработных плат более трех миллионов работников, половину которых составляют госслужащие. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, на повышение МРОТ в 2020 году будет направлено около 21 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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