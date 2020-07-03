Россия обсуждает открытие границ с некоторыми странами

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Ранее 122 страны мира закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В список вошли Австралия, Азербайджан, Великобритания, Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, ОАЭ, США, Таиланд, Тунис и другие страны.

«Все, что может сделать российская сторона в плане работы с нашими коллегами в соответствующих странах — это делается», — сообщил Дмитрий Песков URA.RU. В Кремле отмечают, что им известно об оставшихся за границей гражданах России. Сообщается, что работа по открытию границ ведется.

В России ведутся переговоры с другими странами по поводу открытия границ, но окончательного решения нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

В Кремле отмечают, что им известно об оставшихся за границей гражданах России Фото: Владимир Жабриков

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