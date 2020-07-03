В Подмосковье медики устроили пьяные гуляния на работе. Дело дошло до полиции. ВИДЕО

03 июля 2020 в 14:49 Размер текста - 17 +

Застолья с алкоголем в медпункте стали регулярными после появления новой медсестры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Уборы (Московская область) полицейские составили на сотрудников местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) административный протокол за пьяные гуляния на рабочем месте, рассказали URA.RU читатели. Источник поделился с агентством несколькими видеозаписями, на которых видно и слышно, как компания людей (звучат мужские и женские голоса) веселится прямо в помещениях медпункта, в том числе устраивает танцы. Как рассказал собеседник агентства, «регулярные пьянки» в ФАП начались после того, как туда устроилась работать новая медсестра. На фото ниже она, по словам читателя, изображена как раз после одной из ночных гулянок в медпункте). Также женщину видно танцующей на видео. «Врачи бывают разные — где-то герои, а где-то позорящие профессию. У нас в селе именно такие. Когда вся страна борется с коронавирусом, отдельные персонажи позорят имя доктора, — пожаловался в URA.RU читатель. — Во время пьянок вопят на все село. После одного из таких случаев всю компанию забрали в отдел полиции». По словам источника URA.RU, в отношении медиков составлен протокол об административном нарушении, также из отдела МВД было направлено письмо руководству пьянствующих медиков. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения по Московской области и в пресс-службу ГУ МВД по региону, ответы пока не поступили. Читатель агентства сфотографировал новую медсестру после одной из гулянок Фото: читатель URA.RU После рабочей смены медики выбрасывают пакеты с бутылками Фото: читатель URA.RU Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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