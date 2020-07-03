Что теперь будет с популярным старцем? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Екатеринбурге церковный суд постановил лишить сана схиигумена Сергия (Романова), который отрицал коронавирус и встал в оппозицию к РПЦ и российским властям. После объявления этого решения сторонники отца Сергия начали осаждать екатеринбургскую епархию с криками «Владыку!» Владыку»! Что происходит в Екатеринбурге? — в нашем онлайн-репортаже.

Церковный суд по делу схиигумена Сергия Романова прошел сегодня в екатеринбургской епархии. Решение было озвучено около 14.30. «Низвергнуть схиигумена Сергия Романова из священного сана, просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к святейшему патриарху Московскому и всея Руси об утверждении решения», — зачитал его председатель церковного суда екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

Верующие, сторонники отца Сергия (более 100 человек), которые еще утром собрались возле здания, восприняли решение церковного суда с гневом — они требовали созыва поместного собора и скандировали «Владыку! Владыку», однако митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл к ним не вышел.

Сейчас, по словам корреспондента URA.RU, работающего на месте событий, возле епархии осталась лишь небольшая часть толпы — многие уехали в Среднеуральский женский монастырь, где находится сейчас отец Сергий.

Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео с плачущей девушкой. Это — Христина, главная героиня будущего фильма Собчак о насилии над подростками-послушниками монастыря отца Сергия.

«Она плачет, потому что монахини, которые ее растили, на ее вопрос „За что вы меня били в детстве так жестоко?“, стали на камеру обвинять ее в воровстве в ответ», — рассказала Собчак.

15:39 «Моя задача как журналиста только одна: чтобы о насилии в монастыре узнало как можно больше людей и тех детей, которые сейчас живут там, удалось бы вытащить из монастыря и из-под „опеки“ Сергия и его секты», — заявила Собчак.

15:57 В соцсетях активно расходятся видеоролики, снятие сегодня возле екатеринбургской епархии. Например, кадры, как сторонники отца Сергия скандируют "Владыку!" Владыку!"

15:53 В соцсетях активно расходятся видеоролики, снятие сегодня возле екатеринбургской епархии. Например, кадры, как сторонники отца Сергия скандируют: «Владыку! Владыку!»

15:51 В соцсетях активно расходятся видеоролики, снятие сегодня возле екатеринбургской епархии. На них его приверженцы кричат скандируют «Владыку! Владыку!»

15:45 «Не располагая возможностями для всестороннего исследования и сбора доказательств, епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование этих свидетельств», — сообщил протоиерей Николай Малета, отметив, что епархия будет всячески содействовать этому расследованию.

15:43 Ранее, зачитывая решение церковного суда, его председатель протоиерей Николай Малета сообщил, что во время судебных разбирательств в епархиальной суд поступили сообщения очевидцев, утверждавших, что были свидетелями жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре